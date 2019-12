Ricardo Peres apresentado como novo treinador do Casa Pia

O treinador português, que nos últimos dois anos orientou a equipa de juniores do Olympiacos, da Grécia, tem agora a primeira experiência como treinador numa liga profissional e prometeu trabalho para tirar o Casa Pia da "situação difícil em que se encontra".

"Senti-me muito honrado quando o presidente me contactou e acreditamos que vamos tirar o Casa Pia desta situação difícil. Temos uma linha condutora para o fazer, e força, crença e vontade não nos falta", disse o técnico.

Ricardo Peres lembrou que o Casa Pia é um "clube histórico" e que não demorou sequer um minuto a aceitar o convite que lhe foi feito.

"É uma honra e uma oportunidade estar aqui. Há momentos em que não esperamos por convites destes, mas agora passamos ao trabalho e a servir o Casa Pia", sublinhou o treinador.

Sobre o estilo de jogo que quer implementar, Ricardo Peres assumiu as influências de vários anos de trabalho com Paulo Bento, mas ressalvou que criou a sua própria ideia de jogo e quer colocá-la em campo em Pina Manique.

"Queremos um jogo alegre. Acreditamos que, com paixão na nossa atividade, podemos atingir a nossa força máxima, pelo que a alegria será a nossa base para atingir os objetivos traçados. Queremos um futebol com intensidade alta, não olhando ao adversário como condicionamento da nossa estratégia e dando liberdade à criatividade dos jogadores", resumiu.

Quanto à estreia no comando dos `gansos`, que será frente ao Santa Clara, para a Taça da Liga, Ricardo Peres defendeu que é "a oportunidade ideal para começar a avaliar a equipa", rejeitando para já que esteja a ser equacionado o reforço do plantel na reabertura do mercado, em janeiro.

Vítor Franco, presidente dos casapianos, explicou a escolha de Ricardo Peres para treinador da equipa lisboeta e reiterou a intenção em manter o clube nas ligas profissionais.

"Esta é mais uma aposta em treinadores jovens, como temos feito até aqui. Espero que o Ricardo [Peres] ajude a tirar o Casa Pia da situação em que está, uma situação difícil", assumiu o presidente do penúltimo classificado da II Liga, com apenas sete pontos conquistados em treze jornadas.

Ricardo Peres é o terceiro treinador do Casa Pia nesta época de regresso do clube às competições profissionais. Luís Loureiro foi o primeiro treinador da temporada, depois de na época passada ter conduzido os `gansos` à conquista do Campeonato de Portugal, tendo-se seguido Rui Duarte, que, em 10 jogos à frente dos casapianos, alcançou apenas um triunfo.

Ricardo Peres começou a carreira no Sporting, na época 2004/2005, como treinador de guarda-redes da equipa de juniores. Desempenhou o mesmo cargo junto da equipa principal quando Paulo Bento orientou os `leões` e acompanhou ainda o treinador no comando da seleção nacional.

Depois, ainda integrado na equipa técnica de Paulo Bento, trabalhou no Cruzeiro, no Brasil, e no Olympiacos, clube onde nas últimas duas temporadas assumiu o comando da equipa de juniores.