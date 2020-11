Ricardo Soares assume comando técnico do Gil Vicente

Os "galos" anunciaram a contratação, com uma publicação na página oficial da rede social Facebook, em que se lê "", acompanhada de uma imagem do técnico, de 46 anos.O treinador vai encontrar um plantel que averbou quatro derrotas nas quatro jornadas mais recentes do campeonato, frente a FC Porto, Sporting, Vitória de Guimarães e Nacional, após cinco pontos somados nos três primeiros desafios da competiçãoO Gil Vicente é a segunda equipa que Ricardo Soares vai treinar na presente edição da I Liga, após ter iniciado a temporada no Moreirense, clube que oficializou a sua saída por "mútuo acordo" na segunda-feira, tendo contratado, para o lugar vago, César Peixoto.





Folha de serviço do novo treinador





Ricardo Soares ingressou no emblema de Moreira de Cónegos em dezembro de 2019 e elevou a turma vimaranense do 11.º lugar que ocupava para a oitava posição no final do campeonato, a segunda melhor classificação da história dos "cónegos" - a melhor foi a sexta posição de 2018/19.Na presente época, o Moreirense, 11.º classificado, somou oito pontos em seis partidas, antes do jogo da sétima jornada, com o Paços de Ferreira, ter sido reagendado para 01 de dezembro, face aos 30 casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados nos vimaranenses, incluindo o de Ricardo Soares, e da troca de treinadores.O treinador natural de Felgueiras orientou ainda Desportivo de Chaves (2016/17) e Desportivo das Aves (2017/18), no escalão principal, e Vizela (2016/17), Académica (2017/18) e Sporting da Covilhã (2019/20), na II Liga, depois de passagens, na fase inicial da carreira, por Caçadores das Taipas, Lixa, Felgueiras e Ribeirão.