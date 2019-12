Ricardo Soares é o novo treinador do Moreirense

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o treinador Ricardo Soares para assumir o comando técnico da equipa por uma época e meia", informou o emblema minhoto numa curta nota publicada no seu "site" oficial.Ricardo Soares, de 45 anos, treinava até ao momento o Sporting da Covilhã, atual sétimo classificado da II Liga portuguesa em futebol.Na terça-feira, a agência Lusa noticiou que Ricardo Soares estava ausente do treino da tarde dos serranos, o qual foi ministrado por Paulo Gomes, técnico da equipa B, e por Luciano Vítor, treinador de guarda-redes.

Além do Sporting da Covilhã, o novo técnico do Moreirense conta com passagens pelo Vizela, Felgueiras, Académica, Desportivo de Chaves, Desportivo das Aves, Ribeirão, Lixa e Taipas.





Em ação de imediato



"Ricardo Soares já irá orientar a equipa no jogo-treino em Felgueiras", descreve, ainda, a nota do Moreirense.Esta troca acontece quando os "cónegos" seguem na 11.º posição com 17 pontos e a saída de Vítor Campelos aconteceu depois de uma vitória caseira, por 2-1 frente ao Belenenses, em jogo a contar para a 14.ª jornada da I Liga.O clube soma quatro vitórias, cinco derrotas e cinco empates.

Na Taça de Portugal, a formação de Moreira de Cónegos foi eliminada na quarta eliminatória pelo Mafra, da II Liga, enquanto na Taça da Liga caiu logo na segunda fase, perante o Vitória de Setúbal.