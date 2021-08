Ricardo Soares quer Gil Vicente a trazer pontos de Portimão em dia muito quente

A equipa de Barcelos vem de uma vitória clara sobre o Boavista (3-0), na primeira jornada do campeonato, realizando uma exibição que Ricardo Soares confessou ter sido de “alguma surpresa” para o próprio, “pela intensidade e qualidade”.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o técnico disse esperar agora mais dificuldades em Portimão, mas “porque é o próximo jogo”, e lembrou que o Portimonense “vem uma vitória num estádio D. Afonso Henriques [1-0 ao Vitória de Guimarães] extremamente difícil”.



Ricardo Soares elogiou a equipa orientada por Paulo Sérgio, destacando a sua “qualidade individual e coletiva”, com “um treinador conhecedor do futebol português".



"É uma equipa muito organizada, muito física e forte nas bolas paradas”, alertou, mas avisou: “A nossa equipa tem vindo a crescer e queremos, objetivamente, trazer pontos de Portimão.”



O jogo vai começar às 15:30 de domingo, com as previsões meteorológicas a indicarem temperaturas superiores a 40.ºC, um “calor imenso” e que pode condicionar a qualidade do jogo, mas que será para as duas equipas, notou.



“É o que é, mas é para as duas equipas, gostávamos mais de jogar à noite, era bom para o espetáculo, que seria mais fluído e certamente mais bem jogado e positivo”, disse.



Ricardo Soares admitiu ainda que “gostava de ter mais um elemento para fazer os quatro centrais” no plantel.



“Gosto de ter dois jogadores por posição para criar competitividade interna, todos lucram assim, a luta saudável por um lugar é ótima para o clube e, por inerência, os jogadores vão ser melhores também. A direção sabe o que pretendo, se vier ótimo, se não, conto com estes que tenho agora”, disse.



Élder Santana já está disponível, mas João Afonso e Antoine Léautey continuam de fora por lesão.



Gil Vicente, segundo classificado, com três pontos, e Portimonense, nono, também com três, defrontam-se a partir das 15:30 de domingo, no Portimão Estádio, jogo que será arbitrado por Rui Costa, da associação do Porto.