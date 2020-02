Ricardo Soares quer vencer Portimonense com "qualidade" para mais na I Liga

Após quatro pontos nos últimos dois jogos, a equipa do concelho de Guimarães, 13.ª classificada, com 22 pontos, desloca-se ao Algarve para tentar vencer um opositor sem triunfos nas últimas nove jornadas, que apresentou Paulo Sérgio como novo treinador na segunda-feira e, segundo o técnico 'cónego', tem "qualidade" para estar acima do 17.º e penúltimo lugar que ocupa, com 14 pontos.



"É um jogo de grau de dificuldade elevado, contra uma equipa que acaba de mudar de treinador, em que a qualidade dos seus jogadores merece outra classificação. Mas o futebol é assim e isso é problema deles. Acreditamos muito na equipa e vamos tentar vencer o jogo", disse, na conferência de antevisão ao duelo agendado para as 15:30, no Estádio Municipal de Portimão.



Apesar do tempo ter sido pouco para "grandes mexidas no plano tático", o 'timoneiro' do conjunto de Moreira de Cónegos realçou que Paulo Sérgio vai querer dar, logo que possa, o "seu cunho pessoal" ao Portimonense, razão pela qual antecipa "uma certa indefinição" na forma como o adversário se vai apresentar.



Com oito pontos de vantagem para a equipa algarvia, o Moreirense pode "ficar mais perto" da manutenção com um triunfo no sábado, admitiu Ricardo Soares, mesmo tendo dito que a batalha por esse objetivo é "competitiva".



"A I Liga é extremanente competitiva para as equipas que lutam pela manutenção. Há oito ou nove equipas nessa circunstância. Esperamos, jogo a jogo, atingir pontos que nos deem a tranquilidade necessária para atingirmos o objetivo", disse.



Questionado ainda sobre a melhoria de resultados apresentada nas duas jornadas anteriores - Gil Vicente (triunfo por 5-1) e Vitória de Setúbal (1-1) -, o treinador frisou que as "dificuldades" em transmitir o "seu cunho" à equipa foram maiores quando assumiu a liderança do plantel, no final de dezembro, havendo agora um "maior conhecimento" entre todos.



"Desde o primeiro dia, tive de fazer opções. No meu caso, olho sempre para os jogadores à disposição, para as suas características e, juntamente com o ADN do próprio clube, arranjo a melhor fórmula para termos resultados. Estávamos preparados para um começo difícil, até por defrontarmos FC Porto e Sporting de Braga, mas escolhemos um caminho e sabemos onde temos de chegar", realçou.



O Moreirense, 13.º classificado, com 22 pontos, defronta o Portimonense, 17.º, com 14, em partida da 21.ª jornada da I Liga, agendada para as 15:30 de sábado, no Estádio Municipal de Portimão.