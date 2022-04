Ricardo Soares sente Gil Vicente cómodo em qualquer estádio

"O Gil Vicente não muda uma vírgula do seu processo de jogo. Gosta de ter bola e chega a qualquer campo para jogar olhos nos olhos. Assim será diante de um grande Sporting. Não nos atemoriza a valia do adversário, porque temos uma identificação muito grande sobre o que queremos do jogo e sabemos o que nos espera. O Sporting vai ter de provar em campo que é melhor do que nós", observou o técnico, em conferência de imprensa.

A três jornadas do fim do campeonato, os barcelenses seguem no quinto lugar e podem desde já `selar` um inédito apuramento para as competições europeias se triunfarem em Alvalade e o Vitória de Guimarães, sexto, a cinco pontos, perder frente ao Santa Clara.

"Queremos o quinto lugar e vamos fazer tudo para o conquistar. Estamos numa posição privilegiada e sinto que há capacidade para o conseguir. Se é verdade que não era um objetivo, passou a ser a partir do momento em que mostramos jogo após jogo esta qualidade, caráter, compromisso e dinâmica jogo. A equipa alcançou merecidamente estes pontos. Ninguém nos deu nada. Foi tudo pelo excelente trabalho do clube e dos atletas", notou.

O Gil Vicente chega a Alvalade após três empates e duas derrotas, mas sabendo que, durante a segunda volta, conseguiu vencer em casa do Benfica (2-1), à 20.ª jornada, e empatar na visita ao líder FC Porto, à 24.ª, podendo agora ajudar os `azuis e brancos` a conquistarem o título.

"Não vejo o Sporting conformado nem relaxado [em relação à luta pelo título] e não me parece que a liderança do Rúben Amorim permita sequer esse tipo de situação. Vejo um Sporting forte, não só pela dimensão, mas pela qualidade dos atletas e do treinador. É uma equipa muito bem organizada, que defende com qualidade, é fortíssima nas bolas paradas e aproveita muito bem as transições para criar enorme desconforto", avaliou.

Detetando ainda "jogadores de enorme qualidade" nos `leões`, que "a qualquer momento podem fazer um golo", além de uma "linha defensiva difícil de superar", Ricardo Soares perspetivou um "excelente jogo", no qual estará privado do brasileiro Murilo, por lesão.

Já o `canarinho` Vítor Carvalho e o japonês Kanya Fujimoto estão de regresso às opções após castigo e devem juntar-se a Pedrinho no meio-campo do Gil Vicente, que "quer continuar a fazer bons jogos, a valorizar o espetáculo, os jogadores e o próprio clube".

"Esses dois jogadores têm feito uma época muito interessante, são jovens e têm muito potencial, à semelhança dos outros. Tivemos um conjunto de jogadores que me pareceu que quebraram um bocadinho, fruto da densidade e intensidade dos jogos. Sinto que a equipa está de novo a ir para um nível que já habituou os adeptos, fruto de um jogo de posse, dinâmico, virado para o ataque e que prende as pessoas à cadeira", enalteceu.

Expulso no empate caseiro com o Paços de Ferreira (1-1), por "gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva" para com a equipa de arbitragem liderada por Rui Costa, da associação do Porto, Ricardo Soares foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com 15 de suspensão e uma multa de 2.805 euros.

De acordo com a imprensa desportiva, o Gil Vicente entregou uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para suspender preventivamente o castigo do treinador principal, que também viu o adjunto Maurício Vaz ser punido com uma partida.

"O sucesso do Gil Vicente passa por um conjunto de pessoas e departamentos e por um conjunto de fatores que nos faz trabalhar com qualidade e serenidade. Esse é o segredo. O que nos move é a ambição e temos uma equipa que quer fazer as coisas de forma absolutamente incrível. Não chega apenas pontuar, mas queremos jogar bem", finalizou.

O Gil Vicente, quinto colocado, com 48 pontos, visita o campeão nacional Sporting, vice-líder, com 76, no domingo, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da 32.ª jornada da I Liga, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.