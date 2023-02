Ricardo Sousa deixa comando técnico do Mafra

”, escreveu o clube mafrense, que também dá conta da saída do treinador-adjunto Joaquim Rodrigues e do técnico de guarda-redes Miguel Menezes.Ricardo Sousa, de 44 anos, assumiu o leme da equipa principal do Mafra em abril de 2021, garantindo a manutenção nessa mesma época, tendo na seguinte (2021/22) levado o clube ao nono lugar na II Liga e às meias-finais da Taça de Portugal.Depois de quatro desaires nos últimos cinco encontros na prova, o Mafra segue na 14.ª posição, com 20 pontos, os mesmos do Nacional (15.º), ambos com mais um do que a BSAD, que ocupa a posição do "play-off" de manutenção (16.º).