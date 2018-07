Ricciardi explicou as razões da sua candidatura ao Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Jul, 2018, 08:05 / atualizado em 30 Jul, 2018, 08:05 | Futebol Nacional

"Reuni uma equipa coesa, forte e transversal", disse Ricciardi em entrevista à CMTV assumindo: "Decidi dar este passo para vencer. Não venho para fazer número".









O banqueiro, que é o nono sócio a manifestar a intenção de se candidatar às eleições forçadas pela destituição de Bruno de Carvalho, considerou que nenhuma das candidaturas já apresentadas reúne as condições necessárias."Estive a observar e analisar o processo eleitoral no clube e cheguei à conclusão, com todo o respeito pelos candidatos, que nenhuma das candidaturas reúne as condições necessárias e suficientes para liderar o Sporting nesta fase difícil", afirmou.Ricciardi garantiu que se for eleito José Peseiro será o seu treinador, e elogiou o trabalho de Sousa Cintra, que está a liderar a SAD do clube desde a saída de Bruno de Carvalho.O antigo presidente do BES Investimento assegurou que caso seja eleito nunca permitirá que "a maioria da SAD deixe de pertencer ao Sporting e aos seus sócios" e admitiu o clube precisa de "uma gestão eficiente, racional e sustentada".Antes de Ricciardi, já anunciaram que iriam concorrer às eleições do Sporting, Bruno de Carvalho, presidente destituído, Carlos Vieira, Dias Ferreira, Fernando Tavares Pereira, Frederico Varandas, João Benedito, Pedro Madeira Rodrigues e Zeferino Boal.