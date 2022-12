Riccieli renova com Famalicão até 2027

Contratado ao Mirassol no verão de 2019, o brasileiro de 24 anos é o capitão da equipa minhota, contabilizando, atualmente, 86 jogos na I Liga, registo que lhe vale o estatuto de jogador com mais partidas ao serviço do Famalicão no escalão máximo do futebol português.", começou por dizer o jogador ao site do Famalicão.Riccieli revelou-se satisfeito por vestir as cores famalicenses e contou o segredo do sucesso.", referiu ainda.O Famalicão ocupa neste momento o 15.º lugar da tabela classificativa da I Liga portuguesa de futebol, com 13 jogos e 11 pontos.