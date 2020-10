Rio Ave alcança primeira vitória na Liga, veja o golo

Um golo de Carlos Mané, aos 20 minutos, garantiu o triunfo da equipa vila-condense, frente a um Farense que continua sem vencer no campeonato.

Com esta vitória, o Rio Ave está em 10.º lugar, com seis pontos, enquanto o Farense é 18.º e último classificado, com apenas um ponto.

