Rio Ave com entendimento para contratar treinador Mário Silva

O treinador, de 43 anos, que estava ao serviço dos espanhóis do Almería, esteve hoje em conversações telefónicas com os responsáveis do emblema vila-condense, demonstrando a vontade de assumir o projeto, embora os pormenores da possível ligação "ainda não estejam totalmente fechados", garantiu a mesma fonte.

Caso as negociações cheguem um desfecho positivo para ambas as partes, Mário Silva estará em Vila do Conde, na segunda-feira, para formalizar o contrato, e começar a preparar o arranque da temporada do Rio Ave, que está agendado para 14 de agosto.

Depois de uma carreira como jogador, com passagens por Boavista, FC Porto, pelos franceses do Nantes e pelos espanhóis do Recreativo de Huelva e do Cádis, Mário Silva abraçou a carreira como treinador, ao serviço do Boavista, passando pelas camadas jovens até chegando a ter uma curta passagem como técnico da equipa principal dos `axadrezados`.

Seguiu-se uma ligação ao futebol de formação do FC Porto, onde teve como maior feito, a conquista do título europeu de sub-19, em 2019, antes de se mudar para Espanha, onde assumiu a coordenação da formação do Almeira e, no último mês, orientou os trabalhos da equipa principal, até ser rendido por José Gomes (ex-Marítimo).