Rio Ave contrata avançado Bruno Moreira por três temporadas

19 Mai, 2018

O atacante, de 30 anos, chega a Vila do Conde a custo zero, tendo assinado um contrato de três temporadas com o emblema vila-condense.



Com formação no FC Porto e Sporting de Braga, Bruno Moreira conta no seu currículo com passagens por clubes como Varzim, Moreirense, Nacional da Madeira ou Desportivo de Chaves, tendo ainda duas experiências internacionais no futebol búlgaro e tailandês.



Na época passada, ao serviço de Paços de Ferreira, o avançado participou em 36 jogos e apontou quatro golos.



Em declarações ao site do clube, Bruno Moreira, disse "encarar com responsabilidade" esta nova etapa da sua carreira.



"Assino por um grande clube, consolidado na I Liga, espero ser feliz. Sei que é uma responsabilidade e um passo em frente na minha carreira, num clube com ambições europeias, mas sinto-me preparado para fazer bons jogos e golos", vincou o avançado.



Bruno Moreira é o segundo reforço dos vila-condenses para a próxima temporada, depois de já ter sido assegurado o defesa central português Miguel Rodrigues, que alinhava no Panetolikos, da Grécia.