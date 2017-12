Rio Ave diz que tem sido alvo de "ataque sem fundamento" e promete "agir judicialmente"

Lusa 30 Dez, 2017, 19:54 / atualizado em 30 Dez, 2017, 22:04 | Futebol Nacional

A reação do emblema vila-condense surge na sequência da notícia publicada, hoje, no jornal Correio da Manhã, sobre um alegado esquema de aliciamento a jogadores do clube, no jogo com o Benfica, da época passada, que estará a ser investigado pelas autoridades.



"O Rio Ave desconhece a existência ou a essência do processo em causa, estando alheio a qualquer investigação que decorra dos factos narrados pela imprensa sobre o pretenso aliciamento de jogadores num jogo com o Benfica à data da época de 2015/16", afirmou o clube nortenho, num comunicado colocado na sua página na internet.



Os responsáveis do Rio Ave repudiam que "se assista, na imprensa diária, a uma condenação na praça pública sob um processo do qual não foi deduzida sequer acusação", e prometem uma reação na justiça.



"Basta a este ataque torpe e vil, absolutamente carente de fundamento", pode ler-se no comunicado.



"O Rio Ave deixa bem claro que irá agir judicialmente contra todos aqueles que, pelos assuntos à data e no futuro, veiculam insinuações baseadas em dados falsos, difamatórios e atentatórios ao bom nome e honra dos atletas e da instituição", acrescenta.



Nesse sentido, o clube vila-condense exige "a máxima celeridade no apuramento da verdade material, não abdicando que seja esta verdade material e não a formal que encerrará estes casos".



"Os visados nas notícias veiculadas, jogadores e clube, são os principais interessados no desfecho urgente destes casos, ao contrário daqueles que pretendem apenas alimentar estes assuntos por outras razões", acrescenta o comunicado redigido hoje pelos responsáveis do clube.



O clube da foz do Ave considerou ainda "que o rigor e a verdade continuam ausentes da informação prestada" pela comunicação social, apontando que as notícias veiculadas "quebram as mais básicas e primárias regras deontológicas da prática do jornalismo ao não ser respeitado o ser humano, o seu agregado familiar, o profissional e o seu ambiente de trabalho".



Esta reação do Rio Ave surge na sequência de notícias divulgadas nos últimos dias que dão conta de um alegado envolvimento de jogadores do clube em esquemas de viciação de resultados.



Recorde-se que, esta quarta-feira, a estação de televisão SIC avançou que quatro jogadores do Rio Ave foram constituídos arguidos por, alegadamente, terem sido pagos para perder no jogo frente ao Feirense, em Santa Maria da Feira, na época passada, que a equipa da casa venceu por 2-1.



Já este hoje, foi o jornal Correio da Manhã a avançar que a PJ está a investigar a possibilidade de ter havido manipulação do resultado na visita dos 'encarnados' a Vila do Conde, em 24 de abril de 2016, a contar para a 31.ª jornada da edição de 2015/16 da I Liga e que o Benfica venceu por 1-0, com um golo do mexicano Raúl Jimenez, aos 73 minutos.