Rio Ave e Belenenses SAD empatam sem golos, veja o resumo

Os anfitriões completaram o oitavo jogo consecutivo sem perder no campeonato, nos quais averbaram cinco vitórias e três empates, enquanto os lisboetas interromperam uma série de dois triunfos seguidos na prova.

O Rio Ave, que poderia igualar o Sporting no quarto lugar, caso se impusesse aos `azuis`, manteve-se no quinto posto, agora com 37 pontos, enquanto o Belenenses SAD subiu ao 13.º lugar provisório, com 25.