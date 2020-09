Rio Ave e Boavista empatam em jogo treino

A formação da foz do Ave adiantou-se no marcador logo aos sete minutos do ensaio, por intermédio de Bruno Moreira, após passe de Matheus Reis, tendo os ‘axadrezados’ resgatado o empate, já na segunda metade, aos 64 minutos, não sendo divulgada informação sobre o marcador



Com este desafio, os vila-condenses deram por terminado o período de testes antes do jogo de 17 de setembro, frente aos bósnios do FK Borac, da segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa.