Rio Ave garante empréstimo de médio japonês Ryotato Meshino do Manchester City

O jogador asiático, de 22 anos, vai ficar em Vila da Conde cedido por duas temporadas, tendo o Rio Ave assegurado uma opção de compra que pode acionar no final do empréstimo.



Apesar de pertencer aos quadros do Manchester City, Ryotaro Meshino, que é internacional jovem pelo Japão, nunca chegou a representar a equipa inglesa, tendo na época passada alinhando nos escoceses do Hearts, onde participou em 22 jogos e apontou três golos.



O médio ofensivo fez toda a sua formação nos japoneses do Gamba Osaca, tendo chegado à equipa principal, pela qual apontou cinco golos no principal campeonato nipónico.



Ryotaro Meshino é o sétimo reforço assegurado pelo Rio Ave para a nova temporada, depois de ter apresentados Gelson Dala e Francisco Geraldes (ambos ex-Sporting), o guarda-redes Leo Vieira (ex-Atlético Paranaense, Brasil), os defesas Ivo Pinto (ex-Famalicão) e Nando Pijnaker (ex-Grasshoppers, Suíça) e o avançado André Pereira (ex-FC Porto).



O Rio Ave estreia-se oficialmente na época 2020/21 em 17 de setembro, dia em que defronta fora os bósnios do Borac Banja Luka, em encontro de segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Se seguir em frente, jogo no reduto do Besiktas uma semana depois.