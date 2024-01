Rio Ave garante empréstimo do médio João Teixeira

O centrocampista de características ofensivas, de 29 anos, assinou um contrato válido até ao final da presente temporada, regressando ao futebol português depois de jogar o último meio ano no futebol do médio oriente.



“Aceitei este convite porque achei que devia voltar para Portugal para desfrutar mais do futebol. O Rio Ave abriu-me essa porta e é uma equipa que tem um estilo de jogo que me agrada. É um clube estável na I Liga e acredito que com a minha experiência e qualidade serei mais um para ajudar nos objetivos”, disse João Teixeira, em declarações aos meios do clube.



Além da recente experiência no Qatar, onde participou em 15 jogos, João Teixeira já representou o Nottingham Forest e Wolverhampton, de Inglaterra, tendo em Portugal, além da formação no Benfica, onde se chegou a estrear como sénior, passado por Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães e Desportivo de Chaves, onde jogou cinco épocas.



Antes desta contratação de João Teixeira, o Rio Ave já tinha recrutado, neste mercado de inverno, o defesa Hélder Sá (ex-Vitória de Guimarães), o médio Tanlongo (emprestado pelo Sporting), e promovido o regresso do avançado Aziz, que esteve um ano cedido cedido ao Wuhan Three Towns, da China.