Rio Ave garante reforços no mercado de inverno

Alexandrina Cruz deixou a promessa numa cerimónia de reconhecimento ao treinador Luís Freire, que na última jornada do campeonato, na vitória sobre o Portimonense (2-0), completou 100 jogos ao serviço do emblema vila-condense.



“Apesar de termos passado por tempos difíceis, com 16 meses sem poder contratar jogadores, sempre disse que o Luís Freire era o meu treinador e tinha a minha confiança absoluta. Ele merece ter um novo Rio Ave, com uma equipa reforçada, é isso que vamos fazer neste mercado de janeiro”, garantiu a dirigente.



A presidente do clube da foz do Ave vincou “a grande empatia e boa relação” que tem com Luís Freire, falando num treinador de futuro “que olha sempre para a solução e não para o problema”.



Já o técnico, que está no Arcos desde 2021, cumprindo a terceira época no clube, tendo conseguido uma subida à I Liga e a posterior manutenção, além de um título de campeão da II Liga, mostrou-se "orgulhoso" por ter conseguido a marca de uma centena de jogos pelo Rio Ave.



“Temos vindo a superar muitos obstáculos, mas é uma honra partilhar estes 100 jogos com todos no clube que sempre me deram estabilidade. O importante é continuarmos a fazer mais, nomeadamente esta época, em que temos de manter os níveis de superação”, disse Luís Freire.



Para assinalar o momento, o clube ofereceu ao técnico uma ilustração digital personalizada e uma camisola evocativa da centena de partidas ao serviço do Rio Ave.