Rio Ave mantém-se na luta pela Liga Europa

Lusa 14 Mai, 2017, 18:02 / atualizado em 15 Mai, 2017, 08:13 | Futebol Nacional

Massaia do Desportivo de Chaves disputa a bola com Gil Dias do Rio Ave | Pedro Sarmento Costa - Lusa

Tarantini assinou, aos 90+1, o tento do empate que permitiu aos vila-condenses permanecerem a três pontos do Marítimo, sexto classificado com 49 pontos, mais três do que o Rio Ave, sétimo e que tem vantagem no confronto direto com os madeirenses, depois de Fábio Martins ter dado vantagem para os transmontanos, aos sete.

Na segunda parte, Guedes igualou para o Rio Ave, aos 59, e Pedro Tiba, aos 68, voltou a dar vantagem ao emblema de Chaves, que permanece no 10.º lugar, com 38 pontos.