Rio Ave oficializa contratação do técnico Mário Silva por duas épocas

O técnico, de 43 anos, que estava nos espanhóis do Almería, regressa a Portugal para se estrear como treinador principal de uma equipa do principal escalão do futebol nacional, sendo o sucessor de Carlos Carvalhal no comando da formação vila-condense.

Depois de uma carreira como jogador, com passagens por Boavista, FC Porto, pelos franceses do Nantes, e pelos espanhóis do Recreativo de Huelva e Cádis, Mário Silva abraçou a carreira como treinador, em 2010, ao serviço do Boavista, passando pelas camadas jovens dos `axadrezados` até uma curta passagem como técnico da equipa principal.

Seguiu-se uma ligação ao futebol de formação do FC Porto, onde teve como maior feito, a conquista do título europeu de sub-19, em 2019, antes de se mudar para Espanha, onde assumiu a coordenação da formação do Almería e, no último mês, orientou os trabalhos da equipa principal, até ser rendido por José Gomes (ex-Marítimo).

Agora nos Arcos, Mário Silva está já a preparar o arranque da época do Rio Ave, agendada para 14 de agosto, uma vez que a formação vila-condense tem um compromisso da segunda eliminatória de acesso à Liga Europa, em 17 de setembro.