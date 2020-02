Rio Ave recebe Belenenses SAD e tenta igualar Sporting no quarto lugar

Os vilacondenses, que ocupam o quinto posto do campeonato, vêm numa sequência de seis jogos sem perder para a I Liga, nos quais arrecadaram quatro triunfos, o último dos quais na ronda anterior, perante o Tondela (2-1).



A formação comandada por Carlos Carvalhal recebe, a partir das 18:00, o Belenenses SAD, 13.º classificado que conquistou duas vitórias nos dois últimos encontros, perante Boavista e Marítimo, ambos pela margem mínima.



Em caso de vitória, o Rio Ave (36 pontos) iguala, provisoriamente, o Sporting (39) no quarto lugar e fica a um ponto do Sporting de Braga (40), que é terceiro, duas formações que vêm de eliminações nos 16 avos de final da Liga Europa.



Os ‘leões’ fecham a 23.ª ronda na terça-feira, no reduto do Famalicão, enquanto os minhotos visitam o Marítimo, no domingo.



No outro jogo do dia, Boavista e Gil Vicente defrontam-se no Estádio do Bessa, a partir das 20:30, num jogo entre equipas separadas por dois pontos, com vantagem para os ‘axadrezados’, que ocupam o nono posto, face ao 11.º dos gilistas.



A luta pelo título de campeão prossegue na segunda-feira, com o líder Benfica a receber o Moreirense e o FC Porto, segundo colocado, a jogar nos Açores, frente ao Santa Clara.



A 23.ª jornada da I Liga arrancou na sexta-feira com um nulo (0-0) entre Portimonense e Vitória de Setúbal.