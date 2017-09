Rio Ave recebe Vitória de Setúbal a pensar no quinto lugar

Lusa 30 Set, 2017, 09:01 | Futebol Nacional

Os vila-condenses, sextos classificados com 11 pontos, podem ultrapassar o Sporting de Braga, quinto com 12, após a receção aos setubalenses, 11.ºs com sete, marcada para as 20:30.



Antes, o Feirense, 10.º com oito, até pode igualar o Rio Ave, também de forma provisória, caso vença no terreno do Boavista, 12.º com sete, num encontro agendado para as 18:15.



A oitava ronda, que promove o primeiro clássico do campeonato, entre Sporting e FC Porto, no domingo, e a visita do Benfica ao Marítimo, conta ainda com mais dois jogos, ambos às 16:00.



O Paços de Ferreira recebe o Moreirense, numa altura em que as duas equipas somam seis pontos, e o Portimonense, também com seis, recebe o lanterna-vermelha Desportivo das Aves.



No domingo, o líder FC Porto, com 21 pontos, visita o Sporting, segundo com 19, a partir das 19:15, antes de o tetracampeão Benfica, terceiro com 16, visitar o Marítimo, quarto com 15.



Além dos jogos dos 'grandes, no dia de eleições autárquicas os 'europeus' Sporting de Braga e Vitória de Guimarães defrontam, respetivamente, Estoril-Praia e Belenenses.







Programa da oitava jornada:



- Sexta-feira, 29 set:



Desportivo de Chaves -- Tondela, 1-1



- Sábado, 30 set:



Paços de Ferreira -- Moreirense, 16:00



Portimonense - Desportivo das Aves, 16:00