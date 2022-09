Rio Ave reconhece comentários sobre alegados abusos

“No final dessa época desportiva (2020/21), teve o Rio Ave FC conhecimento de alguns comentários circunstanciais relatados por atletas, relativamente a alegadas abordagens despropositadas do treinador. Confrontado com o assunto, o técnico negou tais situações e, a pedido das atletas, o assunto não teve seguimento", lê-se num comunicado do clube.



O emblema vila-condense assume ainda não ter conhecimento de "qualquer queixa formal e oficial de nenhuma atleta junto das autoridades", de alegado assédio sexual do treinador a futebolistas, hoje noticiado pelo jornal Público.



"Pese embora o rendimento positivo da equipa nessa época desportiva, entendeu o Rio Ave FC que a gestão de grupo e as metodologias não eram consensuais e adequadas, não estando reunidas as condições para a continuidade do técnico, pelo que encerrou aí a ligação com o mesmo", refere o clube, que, na temporada 2020/21, garantiu a subida à II divisão.



O Rio Ave refere ainda que "sempre foi intransigente com determinados valores, dos quais não abdica, como a igualdade de géneros e de tratamento, respeito, cidadania e ética profissional e humana, não se revendo em nenhuma situação que alegadamente se enquadra no tema tratado pela notícia".



O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai abrir um processo disciplinar aos alegados casos de assédio sexual do atual treinador da equipa feminina do Famalicão, confirmou hoje à Lusa fonte oficial do organismo.