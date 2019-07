Rio Ave regressa aos trabalhos ainda sem reforços

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Jul, 2019, 08:29 / atualizado em 02 Jul, 2019, 08:29 | Futebol Nacional

O primeiro dia de trabalho, refere uma nota no sítio oficial do emblema vila-condense, dedicado essencialmente a exames médicos, contou apenas com a presença de 10 jogadores: Paulo Vítor, Carlos Alves, Messias, Monte, Tarantini, Vitó, Joca, Bruno Moreira, Said e Nuno Santos.



Para esta terça-feira está prevista a chegada de um outro grupo, com seis jogadores - Gabrielzinho, Felipe Augusto, Jambor, Ronan, Murilo e Strakjl (contratado a época passada ao NK Osijek, mas que só agora se junta ao plantel) -, sendo que os restantes vão integrar os trabalhos no decorrer desta semana.



Já os internacionais Nadjack, Costinha, Buatu e Borevkovic foram autorizados a apresentar-se mais tarde aos trabalhos.



O clube nortenho ainda não anunciou a contratação de novos jogadores, havendo algumas vagas para preencher, nomeadamente com a saída de atletas como Rúben Semedo, Galeno e Gelson Dala, que estavam em Vila do Conde por empréstimo.



O plantel começará a evoluir, em conjunto, no relvado a partir de quarta-feira, sob as ordens do novo técnico Carlos Carvalhal, que rendeu no cargo Daniel Ramos.



A equipa de Carvalhal







Também na estrutura diretiva do Rio Ave houve algumas mudanças, com Marco Aurélio Carvalho a deixar o cargo de diretor de comunicação e a ser nomeado diretor-geral da SDUQ do Rio Ave, e Vítor Ramos a assumir a pasta da comunicação, depois de uma experiência semelhante, nas últimas épocas, no Tondela.

Jogos de preparação



Plantel provisório para 2019/2020:



Saíram: Rúben Semedo (Olympiacos, Gre), Afonso Figueiredo (Desportivo das Aves), Miguel Rodrigues (Moreirense), Gelson Dala (Sporting), Galeno (FC Porto) e Carlos Júnior (Santa Clara).





A coadjuvar Carlos Carvalhal, na condição de adjuntos, estarão João Mário, que acompanhou o técnico na última experiência nos ingleses do Swansea, Luís Nascimento, irmão do treinador do Benfica Bruno Lage, que era o treinador dos juniores dos encarnados, e Augusto Gama, treinador da casa, que transita da equipa técnica anterior.Também da última época vêm César Gomes, como treinador de guarda-redes, e o preparador físico João Meireles.Na preparação para a nova temporada, o clube da foz do Ave tem agendado oito jogos de treino, com o primeiro ensaio agendado já para este sábado, no estádio dos Arcos, frente a uma seleção do campeonato do futebol concelhio de Vila do Conde.Também no seu recinto, mas à porta fechada, o Rio Ave fará jogos de preparação frente ao Penafiel, a 10 de julho, e com o Boavista, no dia 13. No dia 17 de julho, haverá novo ensaio, em Vila do Conde, frente ao Vitória de Guimarães, e no dia 20 o jogo de apresentação da equipa, com o Santa Clara como adversário.Além de um período de estágio em Vila do Conde, o plantel do Rio Ave vai ainda trabalhar três dias em Chaves, entre 22 e 24 de julho, realizando no dia 24 um jogo de preparação com o Desportivo local.Dia 27 de julho a equipa vai a Famalicão apadrinhar a apresentação da formação minhota, e termina os ensaios de pré-época, em Gaia, com apronto com o FC Porto B, no dia 31 de julho.Leo Jardim, Paulo Vítor e Carlos Alves.Messias, Nélson Monte, Borevkovic, Junio Rocha, Matheus Reis, Nadjack, Buatu e Costinha (ex-sub-23).: Tarantini, Vitó (ex-sub-23), Leandrinho, Diego Lopes, Jambor e Felipe Augusto.: Joca, Bruno Moreira, Said, Nuno Santos, Strakjl, Ronan e Murilo.: Carlos Carvalhal.