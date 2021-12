Rio Ave sobe à vice-liderança da II Liga

Um golo de Pedro Mendes, aos 57 minutos, ditou a diferença verificada no marcador, num encontro entre adversários diretos pelos postos que dão acesso ao escalão máximo do futebol português. Agora, estão ambas com 27 pontos, nos segundo e terceiro lugares da classificação, atrás do líder Benfica B, com 32, mas menos um jogo.



O início do encontro entre duas equipas que ocupam lugares cimeiros da tabela até teve motivos de interesse, num ritmo intenso e aberto, com ocasiões para as duas formações, a primeira das quais a pertencer ao Rio Ave, aos seis minutos, num passe em profundidade de Joca a isolar Aziz, mas o guardião Ricardo Batista levou a melhor.



A resposta teve lugar aos 12, quando Jota surgiu ao segundo poste a rematar para uma defesa muito apertada de Jhonatan, mas a partida prosseguiu sobretudo no centro do terreno, sem grandes aproximações de relevo às balizas até ao período de descanso.



Os vila-condenses retomaram o jogo com mais afinco e à procura da vantagem, aproveitando a altura de Pedro Mendes, que, aos 48, saltou mais alto que os defesas lisboetas para cabecear ao lado, numa primeira ameaça que antecedeu o tento, da mesma maneira.



Aos 57 minutos, o avançado elevou-se num canto apontado por Pedro Amaral e abriu a contagem em Pina Manique, obrigando à reação dos ‘gansos’, que, aos 64, viram Leonardo Lelo a atirar ligeiramente ao lado, após cruzamento longo de Lucas Soares.



No entanto, foi o Rio Ave quem esteve mais perto de ampliar o resultado, com Aziz a obrigar Ricardo Batista a uma boa intervenção, aos 79, e a acertar de raspão no poste, aos 83, com Costinha, pelo meio, a ver o guarda-redes casapiano a negar-lhe o golo.



Os minutos finais foram mais animados, contrastando com grande parte do encontro, e o Casa Pia podia ter igualado, também aos 83, por Jota e, na sequência de um canto, por Kelechi, que, de cabeça, falhou por escassos centímetros a baliza de Jhonatan.







Jogo realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa.



Casa Pia – Rio Ave, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Pedro Mendes, 57 minutos.







Equipas:



- Casa Pia: Ricardo Batista, Kelechi, Vasco Fernandes (Sanca, 80), Zolotic (Herbert, 86), Lucas Soares, Neto (Nuno Borges, 68), Taira (Banjaqui, 68), Leonardo Lelo, Jota, Godwin Saviour e João Vieira (Camilo, 80).



(Suplentes: Lucas Paes, Galo, Ricardo Fernandes, Derick Poloni, Hebert, Nuno Borges, Banjaqui, Sanca e Camilo).



Treinador: Filipe Martins.



- Rio Ave: Jhonatan, Aderllan Santos, Renato Pantalon, Sávio (Alhassane, 81), Costinha, Vítor Gomes, Guga, Pedro Amaral (Ukra, 87), Joca (João Graça, 74), Aziz e Pedro Mendes (Hugo Gomes, 87).



(Suplentes: Leo Vieira, Alhassane, Ângelo, Hugo Gomes, João Graça, Rúben Gonçalves, Ukra, Fábio Ronaldo e André Pereira).



Treinador: Luís Freire.







Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).



Ação disciplinar: Nada a assinalar.



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.