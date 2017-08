Rio Ave soma e segue na liderança

Lusa 18 Ago, 2017, 22:30 | Futebol Nacional

Um golo do colombiano Barreto, aos 50 minutos, abriu as contas do jogo, tendo Guedes, aos 67, ampliado e sentenciado praticamente a partida.



Com esta vitória, o Rio Ave chega aos nove pontos, mais três do que os três 'grandes', que atuam no fim de semana, enquanto o Portimonense é para já 10.º com três, igualado com mais cinco equipas.