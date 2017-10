Rio Ave-Sporting é sempre um jogo emocionante

O jogo entre vila-condenses e sportinguistas realiza-se, a partir das 21h00, desta sexta-feira, em Vila do Conde.



O antigo futebolista que que já vestiu a camisola dos nortenhos admitiu, em declarações ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, que o desafio deverá redundar num duelo intenso e emocionante.



É espera casa cheia, na próxima sexta-feira à noite, no Estádio dos Arcos. O Sporting requisitou 1200 bilhetes mas são esperados mais apoiantes da equipa leonina do Norte do país.