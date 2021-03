Rio Ave vai jogar "no limite" para contrariar Benfica

"É natural que haja diferenças entre as equipas, mas temos de as reduzir ao máximo possível, através de um conjunto de mais-valias que temos de apresentar e as levar ao limite", disse o técnico dos vila-condenses.Miguel Cardoso lembrou que "os adversários mais valorosos aproveitam as oportunidades de golo de forma mais sagaz" e por isso partilhou que fez um "apelo de concentração que dos jogadores durante a semana"."Temos de ser muito competentes em todos os momentos do jogo quando defrontamos equipas valorosas. Não nos podemos desfocar um minuto, mas também esperar que o adversário esteja menos bem em certas alturas do desafio", vincou o técnico.





c/Lusa