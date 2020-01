Rio Ave vence em Guimarães e sobe ao quinto lugar da I Liga

O Rio Ave venceu esta segunda-feira no terreno do Vitória de Guimarães, por 2-1, com dois golos seguidos no final da primeira parte, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu provisoriamente ao quinto lugar.

A equipa de Vila do Conde que tinha, à partida para o jogo, os mesmos 25 pontos dos vimaranenses, ultrapassou o Sporting de Braga à condição, depois de um encontro em que se revelou muito eficaz no final da primeira parte e controlou depois a reação vimaranense, intensa, mas 'atabalhoada'.



O jogo decidiu-se entre o minuto 38 e o minuto 40, quando os vila-condenses encetaram dois ataques rápidos e aproveitaram a passividade da defesa minhota para chegarem aos golos.



O primeiro surgiu num ataque rápido pelo lado esquerdo da equipa treinada por Carlos Carvalhal, que acabou por chegar ao outro flanco e terminou com assistência de Nuno Santos para o desvio à 'boca da baliza' de Diego Lopes.



Após o reatamento do jogo a meio-campo, Pedro Henrique errou um passe, a bola chegou novamente a Nuno Santos na ala direita e circulou depois pela área vitoriana até Matheus Reis se enquadrar com a baliza e atirar para o fundo das redes.



Antes dos golos, o jogo prosseguiu com duas equipas que se anularam mutuamente, com dificuldades em encontrarem espaço para criar situações de perigo.



A primeira meia hora ficou marcada pelo lance em que o árbitro Hélder Malheiro assinalou inicialmente um penálti de Matheus Reis sobre Tapsoba, aos 25 minutos, tendo expulsado o rioavista, mas anulou a decisão sete minutos depois, após ter consultado o videoárbitro e assinalado fora de jogo.



Forçado a reagir a uma desvantagem de dois golos, o conjunto minhoto apresentou no final da primeira parte uma intensidade que não se vira até aí e Léo Bonatini falhou o golo por duas vezes, aos minutos 41 e 43.



O treinador vimaranense, Ivo Vieira, mudou o sistema tático de 4x3x3 para 4x4x2 após o intervalo, com João Carlos Teixeira e João Pedro a substituírem André André e Lucas Evangelista, e a equipa 'empurrou' o Rio Ave para a sua grande área, mas fê-lo sempre com muita atrapalhação, com muitos erros na construção.



Depois de Léo Bonatini, perdulário, ter atirado ao lado, aos 54 minutos, a equipa vitoriana ainda reduziu quando Davidson vislumbrou Tapsoba no interior da área, e o remate do burquinês, que ia para fora, tabelou em João Pedro para chegar ao fundo das redes, aos 75.



No último quarto de hora da partida, os pupilos de Ivo Vieira continuaram a tentar o golo, mas continuaram trapalhões, hesitantes, sem conseguirem melhor do que dois remates por cima de Pepê e de João Carlos Teixeira.