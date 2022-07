Rio Ave vence ensaio com o Tondela com dois golos de defesas

O resultado foi estabelecido com os golos de dois defesas, com o lateral direito Costinha, ainda na primeira parte, a inaugurar o marcador, e o central Hugo Gomes, já na etapa complementar, a fechar a contagem.



Os únicos reforços garantidos pelos vila-condenses para a nova temporada, o guarda-redes Lucas Flores (ex-Internacional de Porto Alegre) e o defesa central Patrick William (ex-Famalicão), ainda não participaram neste ensaio.



Na parte da manhã, e para compensar o cancelamento de um outro particular, com o Sporting de Braga B, o plantel do Rio Ave fez um treino conjunto com a equipa sub-23 do clube.



Este desafio com o Tondela foi o segundo ensaio de pré-época para a formação orientada por Luís Freire, que na semana passada tinha vencido uma seleção de jogadores amadores do futebol concelhio de Vila do Conde por 11-0.