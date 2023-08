Rio Ave vence Gil Vicente num jogo de preparação decidido por Vítor Gomes

O experiente médio dos vila-condenses 'desequilibrou' o ensaio, disputado em Barcelos à porta fechada, já no segundo tempo, com um remate desde o meio-campo, que surpreendeu a equipa gilista.



Neste que foi o último teste das duas equipas antes do arranque do campeonato, os técnicos aproveitaram para verem em ação vários jogadores, promovendo a rotação dos respetivos ‘onzes’ ao longo do ensaio.



O próximo compromisso do Rio Ave, já de forma oficial, será em 13 de agosto, na jornada inaugural da I Liga, com a receção ao Desportivo de Chaves, enquanto o Gil Vicente estreia-se na competição em 12 de agosto, também em casa, frente ao Portimonense.