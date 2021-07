Rio Ave vence jornada dupla de jogos de preparação

De manhã, frente ao conjunto viseense, também do segundo escalão, os vila-condenses venceram o ensaio por 2-0, enquanto à tarde, frente à seleção concelhia, os comandados de Luís Freire triunfaram por 3-0.



Os dois jogos foram realizados à porta fechada e os responsáveis do clube da foz do Ave não divulgaram os autores dos golos do encontro.



Na segunda-feira, o plantel do Rio Ave vai concentrar-se num estágio, de uma semana, realizado em Vila do Conde, com o grupo a ficar alojado num hotel da cidade e a fazer os treinos no estádio dos Arcos.