Rodrigo Ferreira emprestado pelo Leixões ao Trofense até ao final da temporada

O médio Rodrigo Ferreira é reforço do Trofense, emprestado pelo Leixões até ao final da temporada, anunciaram hoje os recém-promovidos à II Liga portuguesa de futebol, que na quinta-feira acertaram o empréstimo da Elias Achouri, do Estoril Praia.