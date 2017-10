Rodrigo Nunes quer ver Feirense a travar Benfica

Benfica e Feirense defrontam-se no Estádio da Luz, a partir das 19h00, em jogo da 10ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



Na última jornada os “fogaceiros” venceram o Rio Ave e estão mais soltos para tentar surpreender o campeão como admitiu, em declarações ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, o presidente do clube beirão, Rodrigo Nunes.



O Benfica não está tão forte como na época passada mas isso aumenta muito pouco as hipóteses de sucesso, como reconheceu o líder do Feirense.

Equipa de ciclismo nasce em Santa Maria da Feira

À margem do jogo de futebol o clube de Santa Maria da Feira é notícia.



Por ocasião do centenário do Feirense a direcção do clube fogaceiro decidiu voltar a ter uma equipa de ciclismo numa região cheia de tradições na modalidade.