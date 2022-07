Rodrigo Valente assina pelo Santa Clara por duas épocas

”, avança a formação insular em nota de imprensa.Na época transata, o médio ofensivo de 21 anos passou pelo Estoril (cinco jogos) e pelo FC Porto B (quatro jogos).O atleta português tem uma “longa história” nos escalões de formação do FC Porto, tendo conquistado a UEFA Youth League em 2019, numa equipa que era liderada pelo agora treinador dos açorianos, Mário Silva.”, realça o Santa Clara.O clube açoriano destaca que Rodrigo Valente, lembrando que o jogador foi “”.Para a temporada 2022/23, o Santa Clara, que terminou a última edição da I Liga no sétimo lugar, já assegurou as contratações do lateral Tomás Domingos (proveniente do Mafra), do médio Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (oriundo do FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal) e agora de Rodrigo Valente.Em sentido inverso, já abandonaram o clube açoriano os atletas Nené, Lincoln, Cryzan, Villanueva, Bouldini e Morita.