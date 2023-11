Roger Schmidt diz que Benfica está a fazer "uma grande época" como o Sporting

"O Sporting está a fazer uma época muito boa, ganharam quase todos os jogos, têm um empate. Mas, se ganharmos, ficamos em primeiro lugar e isso diz tudo. Portanto, eles estão a fazer uma grande época e nós também", atirou Roger Schmidt, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do dérbi.

Apesar da derrota sofrida na quarta-feira, frente à Real Sociedad (3-1), que deixou os `encarnados` sem hipóteses de seguir para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o técnico recordou que os seus jogadores já conseguiram "bons desempenhos sob pressão nesta época", nomeadamente "num jogo muito importante para a Supertaça, frente ao FC Porto", em que o Benfica venceu por 2-0.

Assumiu que estão "todos muito frustrados" pela derrota sofrida na quarta-feira, mas garantiu que sentiu "uma boa reação" do grupo nos treinos, assim como "insatisfação com o resultado", e saiu em defesa dos seus jogadores que, disse, "não são perfeitos mas estão sempre muito motivados e têm uma grande atitude".

"Estamos prontos para nos prepararmos hoje e amanhã [domingo] de forma perfeita, fazer um grande jogo e mostrá-lo também aos nossos adeptos. Porque é importante que os nossos adeptos sintam desde o início que estamos prontos para lutar pelo título nesta época", afirmou o alemão.

Numa análise ao adversário de domingo, Schmidt lembrou que, "na época passada, o Sporting não começou bem" e "perdeu muitos pontos no início", mas foi sempre uma equipa "competitiva e difícil de enfrentar".

Sobre a formação tática com que a sua equipa se vai apresentar frente aos `leões`, não esclareceu se vai continuar a apostar num sistema com três centrais, como nos últimos três encontros, ou se vai regressar ao esquema de quatro defesas, mas voltou a defender que ambas as opções são válidas.

"Temos de pensar qual será a melhor abordagem para amanhã [domingo]. Já expliquei que ambas as formações são opção, podemos jogar o mesmo tipo de futebol com ambas. É uma questão de como o colocamos em prática", desvalorizou.

O Benfica recebe o Sporting no domingo, em encontro da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

A equipa orientada por Roger Schmidt segue em segundo lugar na classificação, a três pontos dos `leões`, e assumirá a liderança do campeonato, em igualdade pontual com o Sporting, se vencer os `leões`.

Já a equipa comandada por Rúben Amorim lidera a I Liga com nove vitórias e um empate nos 10 encontros já disputados e pode aumentar para seis pontos a vantagem sobre o rival, se vencer no Estádio da Luz.

SYL // MO

Lusa/Fim