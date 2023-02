Roger Schmidt diz que Enzo Fernández é assunto encerrado

Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico não quis alongar-se sobre o processo de transferência de Enzo Fernández para os ingleses do Chelsea e confessou que teve sempre "uma relação muito boa com o jogador", agradecendo-lhe mesmo "a forma como jogou pelo Benfica", antes de colocar uma `pedra` sobre o assunto.

"Não posso julgar os [acontecimentos dos] últimos dias, porque não estive envolvido nestas conversações. O assunto está encerrado, desejamos-lhe o melhor no Chelsea. Já acabou e agora o meu foco está totalmente nos jogadores que ficaram", afirmou Roger Schmidt.

Ainda assim, o alemão admitiu que não esperava a saída do campeão do mundo e melhor jogador jovem do Mundial2022, mas explicou que o Benfica não contratou ninguém para o seu lugar por ter acontecido em cima do encerramento da `janela` de transferências.

"Foi inesperada a saída do Enzo, mas a nossa decisão foi deixar assim porque no último dia do mercado era difícil fazer contratações rapidamente. E se fizeres alguma, tem de ser uma contratação de qualidade. As cinco opções que temos são de topo e estou muito feliz com isso", comentou.

As cinco opções a que Schmidt se referia são "Tino [Florentino], Chiquinho, João Mário, Frederik Aursnes e João Neves", um jovem que "está a trabalhar muito bem e pode ser muito importante para o Benfica no futuro".

A `ideia` também era "reduzir o plantel", admitiu o técnico, que conta agora com "21 jogadores e três guarda-redes", o que abre "espaço para os jovens" da formação terem "um primeiro contacto com a equipa principal" e não retira a ambição à equipa técnica.

"Estas decisões são nossas, estamos convictos delas, de que o nosso plantel é com 24 jogadores. É com estes 24 jogadores que queremos ser campeões, fazer os benfiquistas felizes e orgulhosos. E acho que é possível", concluiu Roger Schmidt.

Nesse sentido, o Benfica vai à procura de somar três pontos frente ao Casa Pia, no sábado, em partida que marca o regresso dos `encarnados` ao Estádio da Luz, após "três jogos consecutivos fora e muitas viagens", frente a um adversário ao qual ganhou "1-0 num estádio cheio de adeptos do Benfica" na primeira volta e, ainda assim, "foi muito difícil".

"Espero um jogo difícil, mas estamos em boa forma, muito confiantes e felizes por jogar em casa. Queremos dar aos nossos adeptos um bom jogo de futebol e, claro, precisamos dos três pontos", destacou o alemão.

O Benfica recebe o quinto classificado do campeonato no sábado, em partida da 19.ª jornada da I Liga de futebol com início marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).

A equipa orientada por Roger Schmidt lidera o campeonato com 50 pontos em 19 jogos e, em caso de vitória, aumenta para 11 pontos a vantagem sobre o segundo classificado, o FC Porto, que tem, no entanto, menos um jogo disputado do que os `encarnados`.