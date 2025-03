Roger tem lesão muscular no Braga

O jovem de 19 anos, o jogador mais utilizado esta época pelo treinador Carlos Carvalhal, juntamente com Ricardo Horta, ambos com 44 jogos, deixou o relvado em Vila do Conde aos 24 minutos e, esta segunda-feirsa, o clube bracarense confirmou a lesão muscular na coxa esquerda, estimando uma paragem de seis semanas.



O Sporting de Braga perdeu com o Rio Ave, 2-1, na 24.ª jornada, quebrando um ciclo de sete rondas seguidas a somar pontos (seis vitórias e um empate), estando agora a três pontos do terceiro lugar, ocupado pelo FC Porto, que recebe na próxima jornada, no sábado às 20:30.



Já o defesa central Robson Bambu, que se lesionou aos 80 minutos, deixando a equipa "arsenalista" a jogar os últimos minutos com 10 unidades, contraiu um traumatismo no ombro direito e também é baixa para a receção aos "dragões".