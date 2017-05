Ronaldo, Bernardo Silva e Ricardinho distinguidos com prémios da CNID

Lusa 08 Mai, 2017, 19:14 | Futebol Nacional

Em comunicado, a CNID adianta que Leonardo Jardim, treinador do Mónaco, e Paulo Fonseca, técnico do Shakthar Donetsk, receberão o prémio de "treinadores portugueses no estrangeiro", em cerimónia agendada para 22 de maio, no Museu do Desporto.



Na categoria de "Atletas do Ano", recebem a distinção os atletas Patrícia Mamona, Nelson Évora (triplo salto) e Inês Henriques (marcha), a judoca Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio2016, e o surfista Frederico Morais.



A seleção A de futebol foi, sem surpresa, distinguida na categoria "Equipas do Ano", na qual são também premiadas a seleção A feminina de futebol, a equipa de atletismo do Sporting, o Óquei Clube de Barcelos e a equipa de ciclismo W52-FC Porto.



O prémio "Atleta Revelação do Ano" será entregue a Victoria Kaminskaya, da equipa de natação Estrelas S. João de Brito.



Os galardões destinados aos futebolistas e treinadores (jogadores e técnicos do Ano em Portugal) serão divulgados mais tarde e entregues igualmente no dia 22, indicou a CNID.