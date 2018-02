Ronaldo, Patrício e Bernardo candidatos às Quinas de Ouro

Mário Aleixo - RTP 20 Fev, 2018, 08:59 / atualizado em 20 Fev, 2018, 08:59 | Futebol Nacional

Os três futebolistas, membros da seleção portuguesa que jogou a Taça das Confederações, no verão de 2017, e que selou o apuramento para o Mundial2018, são os candidatos ao troféu, que será atribuído na terceira edição da gala de prémios da FPF.



A próxima gala, marcada para 19 de março no Pavilhão Carlos Lopes, será a segunda desde que o organismo que tutela o futebol português se juntou à Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) e ao Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).



O galardão de treinador do ano de futebol masculino tem como nomeados Leonardo Jardim, campeão francês ao serviço do Mónaco, Paulo Fonseca, campeão na Ucrânia com o Shakhtar, e o treinador campeão da I Liga Rui Vitória (Benfica).



No futebol feminino, Ana Borges (Sporting) a capitã da seleção, Cláudia Neto que jogava no Linkoping da Suécia em 2017 e agora representa o Wolfsburgo, e Joana Vieira do Futebol Benfica, são as candidatas a jogadora do ano.



O futsalista Edgar Varela, do Sporting, disputa com os futebolistas internacionais Gonçalo Guedes e Rúben Dias o título de revelação do ano, enquanto no feminino o prémio será para as futebolistas Ana Capeta ou Joana Marchão, ambas do Sporting, ou a futsalista Ana Sofia Gonçalves (Benfica).



As escolhas do Conselho Quinas de Ouro, organismo de nomeação presidido por Luís Figo e composto por elementos da FPF, ANTF e SJPF, recaíram na seleção portuguesa de futebol, no campeão nacional Benfica e na equipa do Sporting de futsal, campeã nacional e finalista da UEFA Futsal Cup, para equipa do ano masculina.



Os nomes repetem-se na lista feminina, com a seleção A, estreante em fases finais de Europeus em 2017, a formação de futsal do Benfica e a equipa de futebol do Sporting.



Os premiados serão escolhidos por treinadores, futebolistas e adeptos, que podem votar num "site" dedicado à gala na Internet.



A cerimónia vai ainda premiar os melhores árbitros da temporada transata e revelar o "onze" do ano do futebol masculino e outro para o futebol feminino, estes últimos escolhidos pelo SJPF.

Lista de nomeados:



- Jogador português do ano futebol: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Esp), Bernardo Silva (Mónaco, Fra e Manchester City, Ing) e Rui Patrício (Sporting).



- Jogadora portuguesa do ano futebol: Ana Borges (Sporting), Cláudia Neto (Linkoping, Sue e Wolfsburgo, Ale) e Joana Vieira (Futebol Benfica).



- Jogador do ano futebol de praia: Madjer, Bruno Torres e Jordan Santos.



- Jogador do ano futsal: João Matos (Sporting), Nilson (Sporting de Braga) e Ricardinho (Inter Movistar, Esp).



- Jogadora do ano futsal: Ana Azevedo (Vermoim), Ana Catarina Pereira (Benfica) e Inês Fernandes (Benfica).



- Jogador revelação do ano (21 anos ou menos em 2017): Edgar Varela (Sporting, futsal), Gonçalo Guedes (Paris Saint-Germain, Fra e Valência, Esp) e Rúben Dias (Benfica).



- Jogadora revelação do ano (21 anos ou menos em 2017): Ana Capeta (Sporting), Ana Sofia Gonçalves (Benfica, futsal) e Joana Marchão (Sporting).



- Treinador do ano futebol masculino: Leonardo Jardim (Mónaco, Fra), Paulo Fonseca (Shakhtar, Ucr) e Rui Vitória (Benfica).



- Treinador do ano futebol feminino: Francisco Neto (Seleção A), José João Marques (Sporting de Braga) e Nuno Cristóvão (Sporting).



- Treinador do ano futsal masculino: Joel Rocha (Benfica), Paulo Tavares (Sporting de Braga) e Nuno Dias (Sporting).



- Treinador do ano futsal feminino: Bruno Fernandes (Benfica), Luís Almeida (Novasemente/Cavalinho) e Pedro Nobre (Sporting).



- Treinador do ano futebol praia: José João Marques, Mário Miguel e Mário Narciso.



- Treinador do ano formação: João Tralhão (Benfica sub-19), Tiago Fernandes (Sporting sub-19) e João Couto (Sporting sub-17).



- Treinador revelação do ano: António Folha (FC Porto B), Daniel Ramos (Marítimo) e Nuno Manta Santos (Feirense).



- Equipa do ano masculina: Seleção A, Benfica e Sporting (futsal).



- Equipa do ano feminina: Seleção A, Benfica (futsal) e Sporting.