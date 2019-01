Rosic já teve alta hospitalar

Lusa Comentários 08 Jan, 2019, 20:01 | Futebol Nacional

O futebolista, emprestado pelo Sporting de Braga ao emblema madeirense, sofreu um aparatoso choque, ao minuto 49 do jogo da 16.ª jornada, e recebeu assistência durante alguns minutos no relvado, antes de ter sido transportado de ambulância para hospital de São João, no Porto.



O defesa sérvio foi subetido a alguns exames, que não detetaram lesões graves, pelo que recebeu alta médica.



Quanto ao guarda-redes Daniel Guimarães, substituído no decorrer da primeira parte, sofreu uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda e está em dúvida para a receção ao Belenenses, no domingo, em jogo da 17.ª e última jornada da primeira volta.



O médio Marakis e o defesa Felipe Lopes, que falharam o jogo frente aos 'dragões', na derrota por 3-1, devido a entorses de tornozelo, também estão em dúvida para a partida frente ao Belenenses.



Por último, o técnico Costinha falhou hoje também a sessão de treino, que marcou o arranque de mais uma semana de trabalho, por ter marcado presença no encontro de treinadores promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, na Cidade do Futebol, em Oeiras.