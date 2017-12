Rossel vê Portimonense jogar em Alvalade

Regressar aos “leões” é sempre é uma hipótese mas, para já, Rossel só pensa no Portimonense, como revelou ao jornalista da Antena 1, Marco Fernandes.



Para já na perspetiva do futebolista o objetivo para domingo é a conquista dos três pontos para a formação algarvia.



Apesar de torcer pela vitória do Portimonense em Alvalade, Rossel espera que a equipa leonina se mantenha na discussão do título.