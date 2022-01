Rúben Amorim acredita que chave para vencer o Braga está na defesa

"Eu nunca vi o Braga a jogar em blocos baixos, escolheu foi o momento certo para pressionar. Já houve jogos em que nos pressionaram muito. Lembro-me no jogo do ano passado, aqui, na primeira volta, onde o Braga nos pressionou muito logo na saída de bola", recordou Rúben Amorim.

O técnico do Sporting lembrou que, depois, na Supertaça, já "não foi tanto assim" e que, em Braga, "não foi tanto assim também", porque os bracarenses sabem que os `leões` são perigosos "na profundidade".

"Penso que vai haver esse jogo, por vezes vai haver pressão alta, por vezes vão esperar mais um momento, vão-nos bloquear certos jogadores, como nós fazemos. Nós também temos de ter atenção à profundidade do Galeno. Portanto, o Braga vai-se adaptar ao jogo, nós também", explicou o técnico `leonino`.

Para Rúben Amorim, existe grande conhecimento entre os dois conjuntos: "Sabemos os pontos fortes do Braga, o Braga também nos conhece bem, e quem estiver mais inspirado, e mais concentrado a defender, perceber melhor o jogo, vai certamente vencer".

Na conferência de imprensa que antecede o encontro com os minhotos, o treinador do Sporting não quis comentar os rumores que ligam Marcus Edwards, jogador do Vitória de Guimarães, ao clube de Alvalade, como reforço de inverno.

"Quem vier, será a pensar já no futuro, e também, obviamente, para o presente. Estou muito contente com os meus jogadores, são mais do que suficientes para garantir resultados até ao final da temporada e, portanto, quero apenas realçar a qualidade dos meus jogadores", frisou o treinador do Sporting.

Para a partida com os `guerreiros do Minho`, Nuno Santos é uma das ausências, depois ter sido sancionado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um jogo de suspensão, devido a incidentes no Vizela-Sporting, da 18.ª jornada da I Liga.

"Eu fiz um reparo ao Nuno Santos. Não o deveria ter feito porque, parece-me a mim, foi utilizado para justificar um castigo [de algo] que nunca aconteceu. Estive a ver as imagens e eu não sabia, na altura em que falei. Estive a ver as imagens e o Nuno Santos lançou água", lamentou.

Rúbem Amorim prosseguiu: "No relatório vem que ele fez um gesto obsceno. Eu estive a ver as imagens todas para saber todo o lado da história e não vi imagens deste gesto obsceno".

"Perguntei ao jogador e ele também me disse que não. O Sporting faz muito bem em defender-se e defender um dos nossos", disse ainda o técnico, deixando claro, quando ao castigo: "Não me parece justo".

Pedro Porro também vai falhar a partida de Alvalade, enquanto Jovane Cabral regressa aos convocados, depois de dois meses de ausência.

Ausente estará também o treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, que terá de cumprir castigo, depois de ter sido expulso na derrota caseira com o Marítimo (0-1), a contar para a 18.ª jornada.

"Não nos dá vantagem, mas faz falta o treinador a uma equipa. Se já num treino faz falta, e todos os jogadores o podem dizer, num jogo, obviamente, tem influência. É sempre muito difícil para um treinador, porque já estive nessa posição, no último jogo do ano passado, em Braga, mas não é decisivo", disse.

O Sporting, segundo classificado, com 47 pontos, recebe o Sporting de Braga, na quarta posição, com 32, em encontro da 19.ª jornada da I Liga de futebol, marcado para as 20:30 de sábado, com arbitragem de Hugo Miguel.