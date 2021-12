Ruben Amorim admite regresso de Coates frente ao Boavista

O defesa central do Sporting cumpre no sábado o décimo dia após ter tido um teste positivo ao vírus SARS-CoV-2 e de ter ficado em isolamento, mas Ruben Amorim não descarta a sua utilização, apesar de ter estado separado do grupo desde 01 de dezembro.



"Se chegar aqui amanhã (sábado) e me disser que está pronto para jogar... Conheço-o bem, ele sabe dizer-me se consegue. Não temos muitas opções e o Seba (Coates) é mais do que um jogador para nós. Pela indicação que tenho, amanhã tem alta e será mais uma opção para o próximo jogo", atirou o treinador dos "leões".



Amorim fazia, em conferência de imprensa na Academia de Alcochete, a antevisão do encontro da 14.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Boavista, na qual já tinha revelado que "Paulinho é o único" elemento do grupo afastado devido à doença, para além do defesa central uruguaio, e desvalorizou um eventual aumento de casos positivos no plantel.



"Já sabíamos que ia ser assim. O inverno também chega, vai acontecer a todas as equipas. O Paulinho é o único, mas também já não podia jogar [por ter de cumprir castigo]. É viver isto dia a dia, sabendo que toda a gente está preparada para jogar. Isso é uma grande salvaguarda para o treinador", destacou.



O Sporting vem de uma vitória (3-1) para o campeonato, no dérbi disputado no Estádio da Luz, mas também de uma derrota (4-2) na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, dois jogos onde, apesar da diferença de resultados, a equipa teve em ambos "muito espaço para transições e para jogar no último terço do terreno".



"Este jogo vai ser diferente", advertiu o técnico dos campeões nacionais, adiantando que os seus jogadores "não vão ter tanto espaço, vão ter de ter mais calma com a bola e de pressionar mais alto", porque tiveram dois jogos "completamente diferentes" e é esse "o chip que têm de mudar".



Quando questionado sobre quem poderia ocupar o lugar de Paulinho na frente de ataque, voltou a baralhar as opções para, "como aconteceu no jogo da Luz, o facto de não se saber quem vai jogar numa ou noutra posição poder criar dúvidas no adversário".



"É isso que queremos colocar. Depende... Olhámos muito para as características do adversário, que (defesa) central joga na direita ou no meio. Isso foi importante na escolha dos jogadores, vamos ver se funciona. Mas já tenho o 'onze' para amanhã, os jogadores também já o sabem e estamos preparados", assegurou.



O Sporting recebe o Boavista no sábado, no Estádio José Alvalade, em encontro da 14.ª jornada a I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 20h30 e arbitragem de Nuno Almeida.