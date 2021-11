Rúben Amorim alerta Sporting para "jogo mais agressivo" com o Paços de Ferreira

Numa conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade, Rúben Amorim vincou que "ganhar é sempre importante", não apenas para dar continuidade à sequência de sete triunfos seguidos, mas sobretudo para "manter a posição" e para ir com "sensações boas" para a paragem do campeonato devido aos compromissos das seleções.

"Os jogadores estão preparados para mudar a competição. O jogo vai ser completamente diferente, o Paços de Ferreira vai ser muito mais agressivo. É uma equipa que preparou muito bem o jogo e conhece melhor o Sporting do que o Besiktas. Teve uma semana completa para preparar, o que ajuda sempre. Temos de estar preparados para uma equipa que é muito agressiva, faz muitas faltas e procura a profundidade", sublinhou.

Confrontado com os elogios do treinador dos pacenses, Jorge Simão, que destacou os `leões` como a equipa mais complicada de enfrentar, o técnico `leonino` agradeceu as palavras do seu homólogo do Paços de Ferreira, mas garantiu não se deixar iludir por esse discurso.

"Fico feliz com isso. Todas as equipas têm bons momentos e vejo isso com bons olhos, mas não me iludo. Há grandes equipas em Portugal e podemos perder com o Paços de Ferreira. Sabemos que o jogo vai ser muito difícil. Temos de marcar pelo menos um golo", sublinhou.

Com o Sporting em igualdade com o FC Porto no primeiro lugar, ambos com 26 pontos em 10 jornadas, Rúben Amorim furtou-se a comentar a `crise` de resultados do Benfica, que detinha alguma vantagem sobre os dois rivais há cerca de um mês e agora está já atrás na classificação, lembrando ao plantel a importância de manter a humildade nos seus desafios.

"Não falamos dos rivais. Há duas semanas tínhamos duas derrotas na `Champions` e estávamos atrás do Benfica. O futebol muda muito e não há bem que dure para sempre. O que temos de fazer é sermos humildes contra o Paços de Ferreira. É indiferente o que se passa nos rivais", disse.

Confirmando a disponibilidade de Tiago Tomás para a convocatória, depois de já ter ultrapassado os problemas físicos, o técnico do Sporting assumiu também que o lateral Pedro Porro tem mais duas semanas de recuperação pela frente. Por outro lado, recusou dar como certa a titularidade do trio ofensivo dos últimos jogos, constituído por Paulinho, Sarabia e Pedro Gonçalves, que tem sido decisivo na boa série `leonina`.

"Os três da frente não estão garantidos, o tal trio antes não funcionava tão bem. E o Nuno Santos tem tido um impacto muito grande e penso que vai fazer uma época melhor do que a época passada, o Jovane foi também importante no início e o Tiago Tomás tem tido alguns problemas físicos. Agora têm estado bem e tento dar continuidade a isso, mas todos estão preparados para jogar", sentenciou.

O jogo entre o Paços de Ferreira, 10.º classificado, com 11 pontos, e o Sporting, segundo, com 26 (em igualdade com o líder FC Porto), está marcado para este domingo, às 19:00, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, e será arbitrado por Luís Godinho.

