Rúben Amorim compara Famalicão ao Brighton pela qualidade de jovens talentos

"O Famalicão é uma equipa sempre de jovens muito talentosos. É um pouco o Brighton português, pois sabemos que ali vai sempre haver bons jogadores, que podemos olhar para eles. Tem um excelente treinador, que nem sempre tem tempo para trabalhá-los. É uma equipa de jovens talentos, que quanto maior é o jogo, menor a responsabilidade e o talento vem, pois sentem-se mais soltos. Espero um jogo muito difícil, onde vamos ter de sofrer, mas estou convencido de que vamos vencer", analisou o técnico `leonino`.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da terceira ronda, realizada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Rúben Amorim espera igualmente "bom ambiente" no recinto `verde e branco`, pedindo paciência e ajuda aos adeptos durante a partida.

"Vai ser um jogo onde vão acontecer muitas coisas. Não vamos estar sempre por cima no jogo e os adeptos terão de ter paciência. Eu acho que vamos ter mais domínio, mas precisamos da ajuda deles nos momentos bons e maus. Vamos à procura da vitória e fazer o nosso trabalho, que é dar tudo. Não prometemos a vitória, mas acreditem em nós, que vamos dar tudo e queremos muito vencer o jogo", expressou Rúben Amorim.

A poucos dias do encerramento do mercado de transferências, e embora o treinador deixe explicações sobre o mesmo após esse fecho, o Sporting encarou o verão de uma forma mais tranquila em relação à última temporada, rejeitando maior investimento.

"Mesmo com pouco investimento, quisemos sempre ganhar títulos. Isso está no ADN e não aumenta a responsabilidade. Quando se aposta e arrisca para chegar a um título, é muito diferente do que estamos a fazer. Gastamos metade do que vendemos, estamos claramente nessa base, até abaixo. Não estamos a apostar nada, nem a dar um passo maior do que a perna. A nossa vantagem é que vendemos o Pedro Porro e o Ugarte já a pensar nisso. Permite-nos ter consciência e um mercado muito mais tranquilo", frisou.

St. Juste mantém-se de fora das opções de Rúben Amorim, que considera o neerlandês um futebolista "de classe mundial", no qual estão a tentar "tirar o melhor" do central.

O Sporting, que segue no grupo de líderes, com seis pontos, recebe o Famalicão, com quatro, em jogo da terceira ronda da I Liga, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.