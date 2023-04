Rúben Amorim diz que classificação da I Liga "não está fechada"

Apesar de admitir várias vezes, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, que “está muito difícil” chegar pelo menos ao terceiro lugar, o técnico lembrou que os ‘leões’ têm ainda “seis jogos para ganhar”, apesar da desilusão das competições europeias, na quinta-feira, frente à Juventus.



“Neste momento, [a perspetiva da equipa] é ganhar todos os jogos. A melhor equipa vai jogar, a classificação não está fechada, é preciso ter atenção a isso. Portanto, vamos ter de dar o máximo, acelerar a fundo e ver o que pode acontecer no fim”, comentou Rúben Amorim.



O Sporting visita o Vitória de Guimarães, na 29.ª jornada da I Liga, num “jogo sempre muito perigoso” para as equipas visitantes e no qual o técnico não vai estar no banco de suplentes, após ter sido castigado com um jogo de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Amorim, que foi expulso na jornada anterior, frente ao Arouca, assumiu que “teria de estar no banco neste jogo” e que, por isso, foi uma falha da sua parte, mas manifestou a sua discordância em relação ao castigo que lhe foi aplicado.



“Acho que foi um exagero, porque se os treinadores forem expulsos por aquelas palavras, estamos todos expulsos. [Mas] foi uma falha minha, porque tenho de ser ainda melhor nisso. Tenho de pensar no bem-estar dos jogadores e precisava de estar no banco”, reconheceu o treinador.



Ainda assim, o técnico frisou que, apesar da sua ausência, o grupo de trabalho 'verde e branco' tem o jogo “bem preparado” e os jogadores “sabem o que têm de fazer”.



“Vamos estar fortes neste jogo”, assegurou o técnico, na sala de imprensa da Academia de Alcochete.



O Sporting visita o Vitória de Guimarães na segunda-feira, em partida da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:15, no Estádio D. Afonso Henriques, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).



A equipa orientada por Rúben Amorim segue em quarto lugar na tabela classificativa, a 10 pontos do terceiro classificado, o Sporting de Braga, que já jogou nesta ronda e venceu o Casa Pia por 1-0.