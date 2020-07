Rúben Amorim prefere defrontar FC Porto ainda a lutar pelo título no clássico

O FC Porto necessita de apenas um ponto para conquistar o 29.º título nacional, mas pode entrar em campo já com o campeonato conquistado, se o Benfica não vencer hoje o Vitória de Guimarães.

"Penso que é importante o FC Porto não ser campeão hoje e ter de ganhar ou empatar com o Sporting. Para o Sporting, é indiferente quem é campeão. É importante estarem todos os fatores dentro do jogo e vai ser importante para nos ajudar a crescer", apontou, em conferência de imprensa de antevisão do encontro.

Rúben Amorim frisou que o objetivo dos `leões` não é "impedir que o FC Porto seja campeão", mas sim vencer e alcançar os objetivos, ressalvando a importância de todos os jogos e de este ser "um teste forte para a equipa".

"O importante é ainda lutarmos por um objetivo, que é manter a posição e tentar melhorar. Nós não estamos aqui para impedir que o FC Porto seja campeão, estamos aqui para vencer os nossos jogos e alcançar os objetivos. É importante amanhã [quarta-feira] não só o resultado e os objetivos, mas também perceber em que posição estão os nossos jogadores", disse.

Os jogadores mais jovens, que se podem estrear em clássicos, como Eduardo Quaresma, Nuno Mendes ou Matheus Nunes, "vão ter dificuldades que não tiveram até aqui", mas Rúben Amorim espera que estejam "bem fisicamente e mentalmente" para enfrentar o FC Porto "olhos nos olhos", numa partida em que "a preparação foi igual".

"A preparação não vai mudar por jogarmos com um clube grande. Em termos de ideia de jogo, será sempre a mesma. Vamos manter-nos fiéis à nossa ideia", sublinhou.

Rúben Amorim já venceu por duas vezes o FC Porto esta temporada, ao serviço do Sporting de Braga, mas lembrou que Sérgio Conceição "tem mostrado mais provas" e que os jogos que venceu foram decididos em "pormenores", revelando também que o argentino Luciano Vietto ainda não vai estar apto para jogar.

A abrir a conferência de imprensa, o treinador do Sporting aproveitou para deixar "um abraço sentido à família da atleta do Sporting" [basquetebolista Ana Oliveira, de 16 anos, que morreu vítima de atropelamento] e agradeceu a mensagem vinda de Sérgio Conceição e do FC Porto: "É um momento difícil e não há palavras para confortar um pai e uma mãe".

O Sporting, terceiro classificado, com 59 pontos, e o líder FC Porto, com 76, defrontam-se na quarta-feira, às 21:30, no Estádio do Dragão, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.