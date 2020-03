Rúben Amorim só tem dois meses de I Liga mas intensos e auspiciosos

O novo técnico leonino, que chegou a Braga para orientar a equipa B em meados de setembro de 2019 e, no final de dezembro, foi promovido à equipa principal para o lugar de Ricardo Sá Pinto, deixa o Sporting de Braga em terceiro lugar no campeonato (era oitavo quando entrou), à frente do Sporting, com uma Taça da Liga, a segunda da história dos "arsenalistas", e uma proposta de jogo ousada e dominadora - de equipa grande.Rúben Amorim, de 35 anos, foi apresentado como treinador da equipa principal do Sporting de Braga em 27 de dezembro do ano passado e, oito dias depois, na sua estreia, em 4 de janeiro de 2020, foi ao Estádio do Jamor golear o Belenenses SAD por 7-1.O jovem técnico apresentou desde logo uma grande novidade em relação a Ricardo Sá Pinto: um esquema tático 3x4x3, que nunca mais largou, e que, em 13 jogos, deu ao Sporting de Braga 10 vitórias, duas das quais valeram uma Taça da Liga, um empate e duas derrotas (ambas na Liga Europa, frente ao Rangers).Entre 17 de janeiro e 15 de fevereiro, o Sporting de Braga venceu por cinco vezes os três "grandes", algo inédito no clube.Duas vezes o FC Porto (2-1 na Liga, no 'Dragão', e 1-0 na final da Taça da Liga, em Braga), outras duas o Sporting (2-1 na meia-final da Taça da Liga e 1-0 no campeonato, ambas em casa) e uma vez o Benfica (1-0), na Luz, apenas a segunda vitória dos minhotos na casa das "águias", o que já não acontecia há 66 anos.





Internamente, apenas cedeu um empate caseiro com o Gil Vicente (2-2), na 20.ª jornada, depois de estar a ganhar por 2-0, numa partida em que o Sporting de Braga jogou com menos um durante cerca de 50 minutos (expulsão de Bruno Viana no final da primeira parte).





Passado recente de risco e ambição







Sem receio de lançar jovens da formação, Rúben Amorim apostou mais em Trincão, entretanto vendido ao FC Barcelona por 31 milhões de euros, fez regressar Bruno Wilson e subiu David Carmo ou Pedro Amador da equipa B.Rúben Amorim só baqueou na UEFA, perdendo os dois jogos com o Rangers, ingloriamente na Escócia (3-2, depois de ter estado a vencer 2-0) e, na segunda mão, em Braga, por 1-0.Contratado para a equipa B, substituindo Rui Santos ao fim de quatro jornadas na série A do Campeonato de Portugal, o equivalente ao terceiro escalão do futebol nacional, Rúben Amorim, e à semelhança do que fez na equipa principal, alterou o sistema tático para uma defesa com três homens logo na sua estreia (goleada ao Cerveira por 5-0).O técnico realizou 11 jogos na equipa secundária dos minhotos, com oito vitórias, dois empates e uma derrota (só o Merelinense, equipa do concelho de Braga, venceu Rúben Amorim nas competições nacionais, 1-0).Antes, na época passada, Rúben Amorim teve uma curta passagem pelo Casa Pia (II Liga), tendo saído na sequência de um castigo imposto pelo Conselho de Disciplina federativo por alegada violação dos regulamentos (estava impedido, enquanto "treinador estagiário", de dar indicações para o campo), pena depois revogada pelo Tribunal Arbitral do Desporto.