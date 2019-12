Rúben Amorim substitui Sá Pinto como treinador do Sporting de Braga

O técnico, que orientava a equipa B do Sporting de Braga, substitui Ricardo Sá Pinto, afastado hoje do cargo de treinador dos `arsenalistas`, em conjunto com os adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes.

Rúben Amorim, de 34 anos, antigo jogador internacional português e que representou, entre outros clubes, Benfica e Sporting de Braga, assume pela primeira vez o comando técnico de uma equipa da I Liga.